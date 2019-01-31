В аэропорту Львова тушили самолеты (фоторепортаж)

Во Львове состоялось показательное обучение при аварийной посадке воздушного судна на территории аэропорта им. Даниила Галицкого.

Сегодня, 31 января, на территории аэропорта «Львов» состоялся Учебно-методический сбор с руководящим составом гражданской защиты области. В частности, в рамках мероприятия было проведено показательное обучение по реагированию на авиационное происшествие при аварийной посадке воздушного судна.

Об этом сообщает ZIK.

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Целью обучения было совершенствование взаимодействия между подразделениями Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области и ГП «Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого» при реагировании на авиационное происшествие с воздушным судном в аэропорту и зоне его ответственности.

В показательных учений было привлечено 10 единиц техники и 46 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 12 единиц техники и 41 человек личного состава аэропорта «Львов», 2 единицы техники и 10 человек личного состава от медицины катастроф; 1 единицы техники и 7 человек личного состава «Львовского ДМСК».

В ходе учебно-методического сбора были продемонстрированы образцы техники, проведены показательные учения на внутренней территории аэропорта, территории стоянки самолетов предприятия «Львовские авиалинии» и проведено итоговое совещание в хранилище гражданской защиты аэропорта.