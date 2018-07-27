Во Львове сегодня почтят память жертв Скниловской трагедии

Поминальные мероприятия проходят по случаю 16-й годовщины трагедии на военном аэродроме «Скнилов».

Во Львове сегодня, в 16-ю годовщину трагедии на военном аэродроме «Скнилов», проходят поминальные мероприятия по чествованию погибших во время авиашоу.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, в 10.00 в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии возле аэропорта началась Божественная Литургия, после которой состоится Парастас по погибшим.

После завершения молитвы, погибших во время авиашоу почтят на месте трагедии, где установлен памятник «Сегмент памяти». Здесь состоится панихида и возложение венков и цветов на места гибели людей.

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«Это большая беда для нашего города и для всей Украины, но наибольшей она остается для тех людей, которые потеряли в ней своих родных. Поэтому только совместной молитвой и светлой памятью можем просить у Бога, чтобы такой беды на нашей земле больше никогда не повторилось», — отметил в.о. директора департамента «Администрация городского головы» Львовского городского совета Евгений Бойко.

Как сообщили в управлении социальной защиты Львовского городского совета, к 16-й годовщине авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме «Скнилов» 27 июля 2002 года, членам семей погибших окажут одноразовую материальную помощь.

Справка. Скниловская трагедия - авиакатастрофа, которая произошла во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме «Скнилов» под Львовом 27 июля 2002 года. Вследствие падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек (среди них 28 детей) и пострадало около 250 человек. По количеству погибших это событие считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.