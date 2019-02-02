Четвертая годовщина гибели Кузьмы Скрябина: чем запомнился певец

Кузьма Скрябин разбился в ДТП 2 февраля 2015 года.

Сегодня, 2 февраля, исполняется ровно четыре года со дня трагического ДТП, которое унесло жизнь лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

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Роковая авария произошла в 2015 году. Около 7.00 автомобиль Кузьмы столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области. По данным полиции, певец выехал на встречную полосу на закругленном участке дороги, в результате чего и произошло столкновение. Кузьма от полученных травм погиб на месте аварии, пассажирка его автомобиля была госпитализирована.

Коллеги Андрея Кузьменко утверждают, что он был очень хорошим и внимательным водителем. В то же время журналисты нашли таинственного свидетеля аварии, который утверждает, что аварию подстроили, однако его показаний в материалах дела нет.

Свидетель рассказал, что был еще один участник ДТП. Автомобиль Honda зажал машину Кузьмы так, что он никак не мог увернуться от молоковоза. Также он сказал, что еще в течение получаса после аварии Андрей Кузьменко был жив.

В день смерти Кузьмы тысячи украинцев вышли на площади своих городов, чтобы спеть песни "Скрябина" и почтить память певца. Такие акции проходят и до сих пор: в день рождения и день смерти музыканта.

Последнее видео Кузьмы

Накануне своей гибели Кузьма Скрябин записал видео, на котором он критикует состояние дорог в Днепропетровской области и депутатов, которые довели их до такого состояния. Видео датировано 1 февраля.

Самые популярные песни группы "Скрябин"

Андрей Кузьменко запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией.

Группа "Скрябин" записала десятки песен, среди которых большинство авторства Кузьмы. В репертуаре группы есть как лирические песни о любви и дружбе, так и те, что отражают жесткую гражданскую позицию певца.

Некоторые песни Скрябина закрепились в репертуарах других украинских звезд. Его песни перепели, Тина Кароль, Дмитрий Шуров (Pianoboy), Бумбокс, Антитела, KAZKA и другие.

В 2018 году подруга и коллега Кузьмы по программе "Шанс" Наталья Могилевская посвятила ему песню Personsl Jesus, соавтором которой выступила сама певица.

А уже в январе этого года группа "Скрябин" посмертно выпустила песню "Солнце вместо шапки", записанную голосом Кузьмы. Музыканты группы рассказали, что на компьютере Кузьменко сохранилось много демо-версий будущих песен, и одна из них оказалась хорошего качества.

Напомним, в августе 2018 года Кузьме исполнилось бы 50 лет.