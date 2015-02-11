В Черкассах при пожаре на складе пострадали 9 человек
09:06, 11 февраля 2015Общество
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В Черкассах в результате пожара на складе на территории ПАО "Черкасское химволокно" пострадали 9 человек.
В Черкассах произошел пожар на складе / Фото: УНИАН
Как сообщает ГСЧС, пожар возник в складском помещении, арендованном частным предпринимателем для хранения поролона, в результате короткого замыкания электропроводки. При попытке самостоятельного тушения пожара пострадали 9 человек, которые в состоянии средней и легкой степени тяжести госпитализированы (двое – с ожогами и семеро – с раздражением органов дыхания).
На месте пожара работала оперативная группа управления ГСЧС в Черкасский области.
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