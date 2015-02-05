В Попасной из-за обстрелов загорелся хлебозавод, есть пострадавшие – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В н.п.Попасная в результате артиллерийского огня боевиков были частично разрушены ряд жилых домов и предприятий, в т.ч. местный хлебзавод (возник пожар). Есть пострадавшие среди мирного населения», - пишет Тымчук.

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В то же время, по информации ИС, среди боевиков, уничтоженных в боях за Чернухино, идентифицирован так называемый «военный комендант» Перевальска.

«Некто Г.С.Ширко, «подполковник», представитель российских «казаков» - попал под огневой удар украинской артиллерии вместе с группой боевиков из н.п.Перевальск», - сообщил Тымчук.