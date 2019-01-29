Московские активисты призвали Путина провести обмен пленными "всех на всех" между Украиной и Россией (фото)

Около 20 активистов подписали соответствующую петицию на имя Владимира Путина и передали в администрацию президента РФ копии просьб об обмене осужденных в Украине россиян.

Московские активисты призвали российского президента Владимира Путина провести обмен пленными по формуле «всех на всех» между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 20 активистов подписали соответствующую петицию на имя Путина и передали в администрацию президента России копии просьб об обмене осужденных в Украине россиян.

Во время сбора подписей участники мероприятия по очереди проводили одиночный пикет и держали в руках плакаты с надписями: «Отпустите украинских моряков», «Нет войне!», «Мы встречаем новый год дома, а они в тюрьме», «Обмен всех на всех».

Как отметила в комментарии УНИАН писательница Алиса Ганиева, сегодня 145-й день проведения одиночных пикетов перед администрацией президента РФ с целью добиться обмена пленными между Украиной и РФ.

По ее словам, акция началась в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодал 145 дней с требованием к российским властям освободить всех украинских узников, но продолжается до сих пор, поскольку ни один из политзаключенных так и не был возвращен домой.

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«Тогда появился так называемый «список Сенцова» - это список украинских политзаключенных, которые сидят в российских тюрьмах, и обмен был бы самым реальным практическим механизмом освобождения этих людей. Сегодня мы подаем просьбу, в которой обращаем внимание российских властей, что 22 россиянина в украинских тюрьмах готовы к обмену и написали соответствующие обращения президенту Путину, и просят вернуть их в Россию», - сказала Ганиева.

По ее словам, во время подачи документа один из сотрудников администрации президента РФ сказал: «Чем докажете, что эти обращения были».

Писательница добавила, что активисты смогли получить копию просьб россиян об обмене у уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.

«Копии этих просьб у нас - мы просим наши власти на них отреагировать и дать ответ, будет ли обмен, и если будет, то когда», - сказала Ганиева.

Также она подчеркнула, что в АП РФ будут переданы как списки россиян из украинских тюрем, так и украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

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При этом Ганиева подчеркнула, что в списках нет украинских военных моряков, поскольку они военнопленные и должны быть освобождены без каких-либо условий.

Как сообщал УНИАН, 24 января первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала семьи осужденных в Украине россиян требовать от президента РФ обменять их на украинских узников.

В кулуарах ПАСЕ она зачитала список из 25 россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, и заявила, что Украина готова немедленно их освободить в обмен на политзаключенных Кремля.

По словам Геращенко, на заседаниях Трехсторонней контактной группы 13 раз просила представителей РФ осуществить обмен. При этом она добавила, что ответа от РФ на это предложение нет, как и нет ответа на все обращения МИД Украины к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.