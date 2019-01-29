Бюджет получит больше, чем от "Укрзализныци": журналисты узнавали, что может дать легализация проституции

Закон о легализации проституции в этой каденции Верховной Рады точно не будет принят - пока нет даже проекта, а скоро выборы.

На днях генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение о возможности легализации проституции в Украине. Журналисты решили узнать, готово ли к этому общество.

За легализацию проституции в одном из своих интервью высказался генеральный прокурор - по мнению чиновника, узаконивание проституции уменьшит коррупцию среди правоохранителей, которые покрывают теневой бизнес, говорится в сюжете ТСН.

Такой законопроект уже был в Верховной Раде в 2015 году, но долго в стенах парламента он не пролежал. Его автор, депутат Андрей Немировский, сам отозвал свое творение из парламента, потому что общество, по его словам, к этому пока не готово. Однако политик остался при мнении, что проституция - сфера прибыльная, поэтому должна наполнять бюджет. "Объемы доходов, по подсчетам, даже тем, которые есть в интернете, превышают доход "Укрзализныци" в государственный бюджет", - говорит нардеп.

Секс-работница с 20-летним стажем Ольга не скрывает, что проституция - дело прибыльное. Именно поэтому бросать это занятие не собирается. "Та отрасль, когда всегда можешь взять денег, сколько хочешь", - утверждает она. Но показывать свое лицо женщина не хочет - однако готова показать государству свои заработки. Она обеими руками "за" то, чтобы ее работа была легальной и не преследовалась законом. "Проститутка занимается сексом не просто так, что ей хочется раздвинуть ноги, погулять. Она просит: дай мне за то, что я вам могу дать в данный момент - я не умею копать, у меня нет IQ", - говорит женщина.

Читайте также"Бабочки" скучают: секс на селфи променяли госты улицы красных фонарей в Амстердаме

Неофициальные доходы от секс-индустрии измеряются миллиардами гривен. Заказать такую услугу можно не выходя из дома - стоит лишь зайти в интернет. Цены рыночные - от 250 гривень и до нескольких тысяч за час. Еще есть автомобильные трассы, где самое дешевое предложение от 500 гривен за сеанс. За легализацию значительная часть работников секс-индустрии - они уверяют, что готовы платить налоги, а также не против и медосмотров. Только вот говорить с ними никто не хочет. "Мы же не говорим, что хотим льготы. Мы говорим, что надо начать этот процесс. Проблемы, которые переживают секс-работники - это дискриминация, шантаж, насилие просто зашкаливает", - говорит правозащитник Юлия Дорохова.

В полиции пока не готовы озвучивать свою позицию и ограничиваются сухими цифрами. Правоохранители говорят, что за прошлый год в целом выявили незаконную деятельность почти тысячи проституток.

"Национальная полиция Украины действует в рамках действующего законодательства. В случае поступления законопроекта, нами будут внесены соответствующие предложения", - заявил старший оперуполномоченный департамента по борьбе с торговлей людьми Евгений Остапенко.

Но закон о легализации проституции в этой каденции Верховной Радой точно не будет принят - пока нет даже проекта, а скоро выборы. А вот новый состав парламента к этому вопросу может и приступить.