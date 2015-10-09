Из Рады отозвали законопроект о легализации проституции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы, по словам автора инициативы, его целью было привлечение внимания общества к тому, что власть в разгаре реформ и партийных и политических баталий вообще не уделяет внимание такому позорному явлению, как проституция, которая является формой торговли людьми.

По словам Немировского, «в Украине проституция и сутенерство» крышуются "правоохранителями, сотни украинских девушек вывозятся за границу, а правоохранители закрывают на это глаза. Внесение этого законопроекта было провокационным. Но это моя сознательная позиция, чтобы привлечь к этому позорному явлению внимание общества и начать широкую дискуссию в коридорах власти о необходимости усиления борьбы с торговлей людьми, сутенерством, распространением ВИЧ-инфекции и другими негативными явлениями, сопровождающими проституцию».

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«Но, чтобы не провоцировать общественный конфликт, я отзываю поданный законопроект. В то же время это не означает, что в дальнейшей деятельности я отказываюсь от борьбы против торговли людьми, сексуальной эксплуатации и других преступлений», - заявил депутат.

В то же время Немировский подготовил проект закона об усилении уголовной ответственности за торговлю людьми, проституцию и сутенерство, особенно в части ответственности правоохранителей за участие в этих преступлениях.

Как сообщал УНИАН, проект Закона «О регулировании проституции и деятельности секс-заведений» был зарегистрирован в Верховной Раде 21 сентября.