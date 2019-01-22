Луценко выступает за легализацию ношения оружия и проституции

Генпрокурор сообщил, что на сегодняшний день на руках у украинцев насчитывается от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что поддерживает предоставление украинцам права на ношение оружия.

"Да, я это заявил еще в 2007 году на должности министра внутренних дел, и сегодня уверен, что да. С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия... с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко- и алкоэкспертизой, дальше, это возможно", - заявил Луценко в интервью Дмитрию Гордону, пишет "Новое время".

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Генпрокурор сообщил, что на сегодняшний день на руках у украинцев насчитывается от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия.

Луценко также отметил, что поддерживает легализацию проституции, но выступает против введения смертной казни и легализации наркотиков.