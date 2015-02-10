Волонтеры срочно собирают деньги на очки ночного видения для бойцов АТО

Об этом сообщают волонтеры проекта "Вернись живым".

«Сейчас нуждаемся в средствах,чтобы закупить очки ночного видения ПНВ 10Т, которые крайне нужны бойцам АТО. Это хорошие очки категория 2+», - отмечают волонтеры на своей странице в Facebook.

Они также добавляют, что сейчас можно купить 6 и в течение недели еще 9 комплектов.

Читайте такжеВ донецком аэропорту не хватает тепловизоров, волонтеры срочно собирают деньги

«Нашим водителям будет в чем ездить ночью, разведчикам - быстро ходить и стрелять. Нужны сейчас, они не будут ждать падения курса доллара. Они нужны уже сегодня ночью», - говорят волонтеры.

Цена вопроса - 22 500 долларов.

Напомним, ранее волонтеры из группы «Вернись живым» собирали средства на закупку раций, радиостанций и ретрансляторов для защитников Донецкого аэропорта.