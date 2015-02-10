Рада отнесла к числу инвалидов войны пострадавших во время Революции достоинства

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом часть 2 статьи 7 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" дополняется пунктом 10, согласно которому к инвалидам войны относятся также инвалиды из числа лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Виктора Януковича (Революция достоинства), и которые обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

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Отмечается, что абзац 1 этого пункта не распространяется на работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, війсковослужбовців Внутренних войск, Вооруженных сил и других военных формирований, которые получили инвалидность вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями Революции достоинства.

Участие лиц, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, в Революции достоинства и получение ими во время Революции достоинства ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, устанавливается в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Связь инвалидности с ранениями, увечьем, контузией или иным повреждением здоровья, полученными лицами, указанными в абзаце 1 настоящего пункта, при участии в Революции достоинства, устанавливается по результатам медико-социальной экспертизы в порядке, определенном Кабмином.

Порядок предоставления статуса инвалида войны лицам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, определяет правительство.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 10 дней со дня опубликования.

Ранее УНИАН сообщал, что 39 семьям героев Небесной Сотни выделили земельные участки.