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Жители ОРДО в соцсетях предлагают свою одежду в обмен на еду – журналист

15:21, 28 января 2019
Общество
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Въезд в оккупированный Донецк / фото dnews.dn.ua

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, обнародовав соответствующие скриншоты.

В объявлениях можно увидеть, что одежду меняют на гречку, сахар, рис, макароны, муку, сок, детское пюре и шоколад.

фото Денис Казанский, Twitter
фото Денис Казанский, Twitter

«О нынешнем уровне жизни в ОРДЛО можно судить по таким объявлениям», – пишет журналист.

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Теги: #ОРДЛО