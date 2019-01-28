Жители ОРДО в соцсетях предлагают свою одежду в обмен на еду – журналист
15:21, 28 января 2019Общество
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Одежду меняют на продукты питания.
Въезд в оккупированный Донецк / фото dnews.dn.ua
На оккупированных территориях Донецкой области в соцсетях меняют одежду на продукты питания.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, обнародовав соответствующие скриншоты.
В объявлениях можно увидеть, что одежду меняют на гречку, сахар, рис, макароны, муку, сок, детское пюре и шоколад.
фото Денис Казанский, Twitter
фото Денис Казанский, Twitter
«О нынешнем уровне жизни в ОРДЛО можно судить по таким объявлениям», – пишет журналист.
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