Жители ОРДО в соцсетях предлагают свою одежду в обмен на еду – журналист

Одежду меняют на продукты питания.

На оккупированных территориях Донецкой области в соцсетях меняют одежду на продукты питания.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, обнародовав соответствующие скриншоты.

В объявлениях можно увидеть, что одежду меняют на гречку, сахар, рис, макароны, муку, сок, детское пюре и шоколад.

«О нынешнем уровне жизни в ОРДЛО можно судить по таким объявлениям», – пишет журналист.