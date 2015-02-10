Завтра в Украину придут арктические морозы, температура опустится до -17

Морозы усилятся, а температура воздуха составит ночью 9-15 градусов мороза, местами до 15-17 градусов мороза, днем 1-9 градусов мороза, на крайнем западе до 2 тепла. Снег пройдет на западе и местами на крайнем юге, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью 10-15 мороза, днем 2-7 градусов мороза, местами до 2 тепла.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 10-15, местами 14-17 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза

В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 8-13 мороза, днем 1-6 мороза.

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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10-15, местами до 17 мороза, днем 2-7 градусов мороза, на Донетчине местами до 2 тепла.

В южной части существенные осадки маловероятны, лишь местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью 4-10 мороза, днем от 3 мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве будет преобладать сухая морозная погода. Температура воздуха ночью 11-14 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юге порывы до 15-20 м/с.