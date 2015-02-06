На выходные Украину снова засыплет снегом

В большинстве областей ожидаются снегопады, налипание снега, усиление ветра. В субботу, 7 февраля, периодический снег возможен лишь на севере и в Крыму, а на дорогах будет гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

Температура воздуха ночью 4-13 градусов мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла, на севере до 5-7 мороза. В южной части будет на несколько градусов теплее.

В западной части осадки пройдут преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью 2-7, местами до 10-12 мороза, днем от 5 мороза до 2 тепла.

В северных областях в субботу небольшой снег, в воскресенье умеренный, местами сильный снег. Температура воздуха ночью 2-8 мороза, местами -10-13 градусов, днем 0-5 градусов мороза.

В центральной части в субботу без осадков, в воскресенье ожидаются снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 2-8 мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла.

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В восточных областях местами снег. Температура воздуха ночью 2-7 мороза, на Харьковщине до -10 градусов, днем 0-5 тепла, на Харьковщине до 3 мороза.

В южной части - местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Киеве в субботу местами небольшой снег, в воскресенье - усложнение погоды, пройдут снегопады, усиление ветра. Температура воздуха ночью 4-7 мороза, днем 0-2 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается западный, в воскресенье с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, на западе и севере местами порывы 15-20 м/с.