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В Киеве воссоздали бой между армией УНР и большевиками (фото, видео)

11:17, 28 января 2019
Общество
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В воскресенье вечером в Киеве состоялась реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками Украинской народной республики (УНР) и поднявшими вооруженный мятеж большевиками.

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Мероприятие было организовано Киевской городской организацией ВО "Свобода" и проводится уже третий раз.

По завершению реконструкции националисты прошли факельным маршем к Аскольдовой могиле, где ежегодно проходит чествование павших Героев Крут

Январское восстание - вооруженное выступление в Киеве 16 (29) января - 22 января (4 февраля) 1918 года, организованное Киевским комитетом большевистской партии против Украинской Центральной Рады и Украинской народной республики во время наступления войск советской России на Киев. Восстание продолжалось семь дней и было подавлено украинскими войсками. Центром подготовки к вооруженному выступлению против Центральной Рады стал завод "Арсенал".

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Теги: #Киев