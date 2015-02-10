Полиция пыталась вывести из Басманного суда сестру Савченко за фотографии на мобильный

В Москве полиция пыталась вывести из Басманного суда Веру Савченко за то, что она фотографировала на мобильный телефон свою сестру – украинскую летчицу Надежду Савченко, которая выглядит сильно похудевшей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала Басманного суда, Надежда одета в футболку с изображением украинского трезубца.

Надежда держится бодро, вступилась за свою сестру которую хотели вывести.

Конвоиры заявили, что будут выводить из зала за попытку съемки на мобильные телефоны.

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Савченко потребовала перевести требования конвоиров на украинский язык.

Отвечая на вопрос судьи, чем она занимается, Савченко сказала: "Сижу в тюрьме в России", а до этого - была летчиком-оператором Ми-24, имеет высшее военное образование, на данный момент является народным депутатом Украины.

Отвечая на вопрос, Савченко сообщила, что ей неизвестно, есть ли у нее хронические заболевания.

Судебное заседание началось с полуторачасовым опозданием в 13.30 мск.

Напомним, сегодня, 10 февраля, украинскую летчицу Надежду Савченко доставили в Басманный суд Москвы, который будет рассматривать ходатайство следствия о продлении срока ее содержания под стражей до 13 мая.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.