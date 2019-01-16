Денисова прибыла в московский суд по делу военнопленных моряков

Также на заседание прибыли родственники пленных военнослужащих ВМС Украины.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла на заседание Лефортовского районного суда Москвы по рассмотрению ходатайств о продлении сроков арестов украинских военнопленных моряков.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Twitter.

"Опять прибыли с родственниками в Лефортовский районный суд, чтобы поддержать украинских военнопленных", - заявила Денисова.

"С нетерпением ждем начала заседания, чтобы скорее увидеть наших моряков", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 января Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении сроков ареста моряков в закрытом режиме. По результатам рассмотрения сроки арестов 20 украинских военнопленных моряков продлены до 24 апреля.