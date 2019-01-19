Одному из раненых моряков требуется медицинское обследование - адвокат

У мужчины раненая рука так и не восстанавливается.

Василию Сороке - одном из военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, необходимо медицинское обследование: раненая в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается, болит, в ней остались осколки.

Об этом заявил один из адвокатов украинских моряков Сергей Бадамшин.

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"Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки. Нужно обследование, решение вопроса об операции и реабилитации", - сообщил адвокат.

"Меня огорчает безответственность некоторых врачей. Несмотря на неоднократные обращения, не дано рекомендаций по реабилитации и восстановлению. Медицинскую документацию по заявлению также не предоставлено", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крыма и арестовали по подозрению в "нарушении российских границ". Впоследствии из Симферополя их отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу украинских военнопленных моряков начнется не ранее, чем через год.

12 января в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненых во время атаки российских пограничников украинских моряков выпишут из больницы СИЗО и поместят в общие камеры.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам. Защитники моряков обжаловали это решение суда.