В Харькове в результате стрельбы в гаражном кооперативе тяжело ранен человек
В Харькове в результате стрельбы в гаражном кооперативе ранен один человек.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области.
По сведениям милиции, сегодня в 9:45 в дежурную часть Дзержинского районного отдела милиции от дежурного врача одной из больниц города поступило сообщение о том, что в медицинское заведение доставлен мужчина с огнестрельными ранениями.
По адресу, указанному в сообщении, немедленно выехали руководство главного управления МВД Украины в Харьковской области, Харьковского городского управления милиции, Дзержинского райотдела, следственно-оперативная группа и эксперты.
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Правоохранители установили, что вблизи одного из гаражей по улице Данилевского в центре Харькова неизвестный мужчина нанес огнестрельные ранения 45-летнему харьковчанину. Состояние мужчины тяжелое, медики борются за его жизнь.
Работниками милиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.
Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове снова прогремел взрыв.