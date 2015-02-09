В Харькове снова прогремел взрыв (фото)

По сообщениям из социальных сетей, взрыв произошел на улице Отакара Яроша 18, кв. 206. Там размещена нотариальная контора.

Пользователь соцсети ВКонтакте сообщил, что взрыв произошел "в 3-х этажном здании, возле входа в цокольный этаж (там уже долгое время делали ремонт то ли под кафе, то ли еще для чего). Кроме того, в этом здании находится главный штаб партии Петра Порошенко", - написал он и добавил, что взрыв может не иметь отношения к офису партии, так как он находится с другой стороны здания.

Читайте такжеВ Харькове СБУ разоблачила экстремистскую секту

Также пользователь сообщает, что на месте происшествия разбросаны обрывки вещей террориста и допускает, что взрывчатка могла сдетонировать во время установки.

"Тела нет, вероятно исход не летальный, скорее всего уже увезли в неотложку", - написал он.

На месте происшествия работает милиция