В России открыли дело против следователя СБУ за "воспрепятствование деятельности" Вышинского

По мнению СК России, объявление Вышинскому о подозрении является воспрепятствованием журналистской деятельности.

Следственный комитет РФ открыл дело против следователя Службы безопасности Украины, который вручал подозрение руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Согласно сообщению прес-службы СК РФ, сотрудник СБУ Андрей Просняк своими действиями "воспрепятствовал журналистской деятельности" Вышинского.

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"На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в Международное информационное агентство «Россия сегодня». По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины", - говорится в сообщении.

Против Просняка СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности).

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Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В декабре суд продлил арест подозреваемого по 27 января 2019 года.

10 января досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершилось.

В пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым сообщили, что рассматривать по существу дело Вышинского будет один из районных судов Киева.