Порошенко в День Соборности обратился к жителям оккупированных территорий

Президент заверил, что Украина никогда не забывает об этих людях.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал жителям оккупированных Россией Крыма и некоторых районов Донбасса приблизить день освобождения от вражеского ига.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Соборности Украины и столетия провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

По его словам, Украина окрепла и продемонстрировала уверенность в своих силах.

Как сказал Порошенко, «в День Соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в пределах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем».

Порошенко подчеркнул: «Каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от вражеского ига».