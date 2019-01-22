Порошенко: мы знаем о беспрецедентном масштабе подготовки Кремля к вмешательству в выборы

Президент подчеркивает, что путь Украины – это Евросоюз, НАТО, мир и благополучие.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о беспрецедентном масштабе подготовки Кремля к вмешательству в украинские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Соборности Украины и столетия провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской народной республики.

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«Мы находимся накануне важного народного волеизъявления... Мы знаем о беспрецедентном масштабе подготовки Кремля к вмешательству в выборы», - заявил он.

По словам президента, с этим сталкивается не только Украина, а вся Европа и весь мир. «Но нет сомнений в мудрости нашего народа, в его единстве на пути, по которому мы идем в будущее», - убежден Порошенко.

Он отметил, что путь Украины - это путь в Евросоюз, в НАТО, к миру и благополучию. «Мы с вами сохранили государство, сцементировали его фундамент и доказали, что способны одерживать победы на нашем собственном пути», - сказал глава государства.

Как заявил Порошенко, Украина возродила Украинскую армию в «невиданный в истории срок». По его словам, сегодня Вооруженные силы Украины - это сотни тысяч должным образом подготовленных, вооруженных и обеспеченных всем необходимым воинов, воспитанных на украинских военных традициях.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.