Военная прокуратура задержала офицера полиции при получении взятки

Оперуполномоченный Винницкого райотдела полиции требовал взятку в сумме 6 тыс. грн за закрытие уголовного дела.

Военная прокуратура Винницкой области задержала офицера полиции во время получения им части взятки, которую он требовал у гражданина Украины за закрытие дела.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

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«19 января при процессуальном руководстве военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины задержан сотрудник подразделения Главного управления Национальной полиции в Винницкой области», - написал он.

По словам Лысенко, было установлено, что 16 января оперуполномоченный Винницкого райотдела полиции требовал от гражданина Украины передать ему 6 тысяч гривен за то, чтобы закрыть уголовное дело.

«19 января 2019 года указанный гражданин передал офицеру полиции часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в размере 4 тысяч гривен, что зафиксировано негласными следственными (розыскными) действиями. Сразу после этого, подозреваемый был задержан, а предмет преступления - изъят», - отметил он.

По словам пресс-секретаря ГПУ, сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

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