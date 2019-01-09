В Одессе при получении более 4 тысяч долларов взятки задержан подполковник полиции

По информации военной прокуратуры, полицейский пообещал посодействовать в решении вопроса о переводе срочника для дальнейшего прохождения службы на территории Одесской области.

В Одессе во время получения взятки от предпринимателя в размере более 4 тыс. долл. задержан подполковник полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, в систематических взятках разоблачен и. о. начальника сектора превенции Шевченковского отделения полиции Приморского отдела полиции Одессы.

Операция по разоблачению подполковника полиции проводилась УСБ Украины в Одесской области совместно с военной прокуратурой и Государственным бюро расследований.

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В частности, задокументирован факт вымогательства от частного предпринимателя 4 тыс. долл.

«За 4 тыс. долл. пообещал посодействовать в решении вопроса о переводе военнослужащего срочной службы для дальнейшего прохождения службы на территории Одесской области», - уточнили в прокуратуре.

В конце декабря 2018 года указанный подполковник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 500 долл., передача которой проходила «под контролем правоохранителей», 8 января он получил 3,8 тыс. долл.

«Правоохранители задержали полицейского на рабочем месте при получении 3,8 тыс. долл. – очередного транша взятки», - говорится в сообщении.

Как сообщили в УСБУ области, оперативники спецслужбы также установили, что подполковник полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности (реализация подакцизных товаров) на территории Приморского района.

Отмечается, что стоимость «услуг» злоумышленника составляла от 300 долл. ежемесячно с одного торгового места. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе задержан один из руководителей ведомственного санатория СБУ по подозрению в присвоении средств, которые клиенты платят за реабилитацию.