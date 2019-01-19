В центре Львова духовенство различных христианских конфессий освятило воду (фоторепортаж)

Все желающие смогли набрать себе освященную воду и принести ее в свои дома.

Сегодня, 19 января, на праздник Богоявления, во Львове на площади Рынок (перед входом в городскую раду) традиционно прошел ежегодный Чин освящение воды с участием духовенства всех христианских конфессий города.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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К общей молитве и колядованию присоединилось немало жителей и гостей города, работники мэрии. Все желающие смогли набрать себе освященную воду и принести ее в свои дома.

Так, в 13.00 на площади Рынок начали приветствие колядками львовский хор «Жаворонок» и вокальный октет «Орфей», а в 13.30 состоялся общегородской экуменический мелебень и освящение воды с участием духовенства всех христианских конфессий города.

В этом году, согласно графику, Чин освящения воды возглавил Высокопреосвященный владыка Димитрий (Рудюк), Митрополит Львовский и Сокальский Православной Церкви Украины.

«От имени духовенства всех конфессий города хочу поздравить вас с праздником Крещения Господня, и хочу пожелать, чтобы вы сегодня и каждый день рождались от Христа и от этой воды, которую будете потреблять.

Сегодня, когда мы празднуем этот великий праздник, я вспоминаю слова Всесвятейшего Вселенского патриарха Варфоломея, которые он сказал до нас, владык, которые прибыли, чтобы получить Томос. Это был день Богоявления Господня по новому календарю — 6 января. Он сказал, что только Бог, который является в святой Троицы на Иордане, способен рождать, творить. И сегодня мы родили дочку — Украинскую Церковь. Думаю, что все — и греко-католики, и православные, все христиане это событие встречают с радостью — потому что наша церковь наконец стала признана независимой. И поэтому я хочу этой радостью поделиться с вами и поблагодарить за те великие молитвы, которые вы творили в своих храмах. Хочу поблагодарить нашей власти, власти города, всем вам — за то, что вы сегодня собрались на нашем львовском Иордане для того, чтобы прославить Христа, который приходит из Иордана. Христос, который родился и крестился в Иордане, зовет нас к единству.

Через три дня мы будем праздновать столетие воссоединения, Соборности Украинского Государства. Помните про этот день, и сплотимся перед тем большим выбором, который должны сделать в 2019 году", — сказал Высокопреосвященный владыка Димитрий (Рудюк), Митрополит Львовский и Сокальский Православной Церкви Украины.

Традиционно, каждый желающий после освящения воды имел возможность взять ее домой. Вода находилась в специальном резервуаре.