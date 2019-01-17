10 years challenge: как мировые знаменитости изменились за минувшее десятилетие (фото)

УНИАН проверил, как годы повлияли на ключевых мировых лидеров, культовых актеров, спортсменов и музыкантов.

С наступлением 2019 года в соцсетях набирает популярность флешмоб 10 Years Challange, участники которого показывают, как они изменились за 10 лет. Инициатива коснулась не только простых пользователей, но и знаменитостей.

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Ранее УНИАН вспомнил, как за десятилетие изменились украинские политики. Теперь пришло время посмотреть, как годы повлияли на ключевых мировых лидеров, культовых актеров, спортсменов и музыкантов.

Дональд Трамп

Еще 10 лет назад выдвижение эпатажного бизнесмена Дональда Трампа в президенты США воспринималось как шутка, но в 2016 году он неожиданно для всех победил кандидата от Демократов Хиллари Клинтон.

Примечательно, что в 2008 году Трамп высказывался о Хиллари Клинтон очень лестно.

За минувшие годы политик, кажется, почти не изменился.

Владимир Путин

Президент РФ правит Россией дольше, чем Брежнев находился у руля СССР. С 2008 по 2012 годы он формально занимал должность главы правительства РФ, "усадив" в президентское кресло своего соратника Дмитрия Медведева.

Бремя власти и военные конфликты с соседними странами вовсе не омолодили президента РФ.

Барак Обама

44 президент США Барак Обама занял овальный кабинет Белого дома в начале 2009 года, и проработал два президентских срока.

Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко пришел к власти на волне оранжевой революции, но в последующие годы растерял всю народную поддержку.

Александр Лукашенко

10 лет назад Александр Лукашенко делал то же, что и сейчас - занимал должность президента Беларуси.

Ангела Меркель

Арнольд Шварценеггер

Сильвестр Сталлоне

Дженнифер Лопес

Криштиану Роналду

Лионель Месси

Мадонна

Ева Лонгория

Дэниэл Крейг

Светлана Лобода

Хью Лори

Кейт Хадсон

Наталья Могилевская

Маша Ефросинина

Оля Полякова

Маричка Падалко

Алла Пугачева

Владимир Ленин

Как сообщал УНИАН, Youtube запретил выкладывать видео с некоторыми челенджами из-за их опасности для жизни.