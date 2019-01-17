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10 years challenge: как мировые знаменитости изменились за минувшее десятилетие (фото)

15:38, 17 января 2019
Общество
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Для звезд и ведущих политиков минувшее десятилетие изменило очень многое / УНИАН

С наступлением 2019 года в соцсетях набирает популярность флешмоб 10 Years Challange, участники которого показывают, как они изменились за 10 лет. Инициатива коснулась не только простых пользователей, но и знаменитостей.

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Ранее УНИАН вспомнил, как за десятилетие изменились украинские политики. Теперь пришло время посмотреть, как годы повлияли на ключевых мировых лидеров, культовых актеров, спортсменов и музыкантов.

Дональд Трамп

Еще 10 лет назад выдвижение эпатажного бизнесмена Дональда Трампа в президенты США воспринималось как шутка, но в 2016 году он неожиданно для всех победил кандидата от Демократов Хиллари Клинтон.

Примечательно, что в 2008 году Трамп высказывался о Хиллари Клинтон очень лестно. 

Дональд Трамп в 2008 году / Скриншот - Youtube, The Daily Conversation

За минувшие годы политик, кажется, почти не изменился.

Трамп в наши дни / УНИАН

Владимир Путин

Президент РФ правит Россией дольше, чем Брежнев находился у руля СССР. С 2008 по 2012 годы он формально занимал должность главы правительства РФ, "усадив" в президентское кресло своего соратника Дмитрия Медведева. 

Путин в Ялте, 2009 год / УНИАН

Бремя власти и военные конфликты с соседними странами вовсе не омолодили президента РФ. 

Путин на совещании с членами правительства РФ, 2019 год / kremlin.ru

Барак Обама

44 президент США Барак Обама занял овальный кабинет Белого дома в начале 2009 года, и проработал два президентских срока. 

Барак Обама в 2009 году / Facebook - Barack Obama
барак Обама, 2018 год / Facebook - Barack Obama

Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко пришел к власти на волне оранжевой революции, но в последующие годы растерял всю народную поддержку. 

Виктор Ющенко в 2009 году / УНИАН
Виктор Ющенко в 2018 году / УНИАН

Александр Лукашенко

10 лет назад Александр Лукашенко делал то же, что и сейчас - занимал должность президента Беларуси. 

Лукашенко в Ивано-Франковске, 2009 год / УНИАН
Лукашенко в 2019 году / president.gov.by

Ангела Меркель

Ангела Меркель в 2008 году / УНИАН
Ангела Меркель, 2018 год / УНИАН

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер в 2009 году / Facebook - Arnold Schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер в Киеве, осень 2018 года / УНИАН

Сильвестр Сталлоне

Сталлоне в образе Джона Рэмбо, 2008 год / Скриншот - thisorthatedition.com
Сталлоне в образе Рокки Бальбоа, 2019 год / Instagram - creedmovie

Дженнифер Лопес

tv.ua

Криштиану Роналду

dailyadvent.comЛионель Месси

Лионель Месси

Лионель Месси, 2009 год / Twitter
Месси в 2018 году / Facebook - Leo Messi

Мадонна

viva.ua

Ева Лонгория

Дэниэл Крейг

 Светлана Лобода

Светлана Лобода в 2009 году / УНІАН
Светлана Лобода в 2019 году / Instagram - lobodaofficial

Хью Лори 

Постер с Хью Лори к пятому сезону сериала "Доктор Хаус", 2008 год / wikipedia
Хью Лори получает орден командора Британской империи, ноябрь 2018 / Facebook - Hugh Laurie

Кейт Хадсон

Наталья Могилевская

tv.ua

Маша Ефросинина

tv.ua

Оля Полякова

tv.ua

Маричка Падалко

Алла Пугачева

Алла Пугачева на "Песне года" в 2008 году / Скриншот, Youtube - ey0483
Алла Пугачева в 2018 году / Instagram Алла Пугачева

Владимир Ленин

Как сообщал УНИАН, Youtube запретил выкладывать видео с некоторыми челенджами из-за их опасности для жизни.

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Теги: #курьезы#интернет