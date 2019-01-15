Александр Ройтбурд: «Я вырос в городе, где Летний театр был именно Летним театром»

В последнее время одесситы активно обсуждают возрождение Летнего театра, а точнее два проекта, предложенные общественниками. Один из них - детище известного шоумена Дмитрия Шпинарева. Идея второго принадлежит группе архитекторов, среди которых Аркадий Шупляков, Олег Агафонов и Александр Гусарев. У обоих нашлись сторонники и противники среди активистов. При этом вторая группа категорически против первой, изо всех сил отстаивая их идею. Мы решили встретиться с популярным художником и директором Художественного музея Александром Ройтбурдом, чтобы узнать его взгляд на будущее Летнего театра.

– Однозначно, идея благоустройства Летнего театра мне нравится больше, чем мысль о том, что в этом месте может появиться торговый центр. На мой взгляд, эту проблему можно решить двумя способами. Прежде всего, можно подключить собственника в лице компании «Солинг», который одновременно является и арендатором, который платит городу за участок. Как они купили у Вознюка театр, как тот в свою очередь его приобрел – не совсем понятно, но, тем не менее, это капиталист, потративший свои деньги и не допускающий даже мысли о том, что их можно списать по графе «на общее благо».

Так вот, говоря о проекте Шпинарева, он учитывает интересы собственника, и тот готов пойти навстречу. Не считая мелких архитектурных замечаний, я вижу тут две проблемы, которые было бы неплохо решить.

Собственник и власть должны заключить соглашение о том, что город обязуется не брать плату за аренду территории Летнего театра. Таким образом владельцу удастся быстрей вернуть потраченные деньги. А значит, есть больше шансов, что он согласится установить меньше фуд-кортов и не завышать цены.

Я считаю, что зону не стоит перегружать фастфудами, особенно двухэтажными. Конечно, вовсе без фастфудов – тоже скучно. Лично я за то, чтобы в нашем музее был фуд-корт, потому что сфера развлечений предполагает услуги «поесть и выпить». Нет ничего страшного в том, что люди, пришедшие провести досуг, съедят бургер, выпьют чашечку кофе или бокал вина. Но делать из этого Городской рынок еды-2 тоже неправильно. Кроме того, в Летнем театре хотят обустроить около 1 300 посадочных мест - и это очень хорошо. В городе мало площадок, которые могли бы принять так много зрителей, особенно летом. Такой зал на свежем воздухе – это отличная идея.

Относительно второго проекта, согласно которому Летний театр предлагают сделать частью рекреационного пространства Горсада – даже не знаю, что тут сказать... Я вырос в городе, где Летний театр был именно Летним театром. Мы с родителями ходили послушать артистов, а он всегда был забит, являлся центром городской жизни, своего рода местным форумом. Если говорить об античном полисе, который был образцом для Одессы, то одним из центров там всегда был амфитеатр. Все-таки закрытый театр – это немного не то. Есть Зеленый театр, но он находится в рекреационной зоне, хотя я очень рад, что его удалось сохранить. Но установить в самом сердце Одессы такое театрально-концертное пространство было бы замечательно.

Вопрос в том, чем оно будет наполнено. Вот для этого необходима минимизация всех арендных плат. Кроме того, было бы неплохо подключить городских экспертов, которые могли бы организовывать визиты продвинутых звезд в город.

В Украине есть много такого, что можно привнести в Летний театр. Того, что могло бы способствовать развитию Одессы. А урбанистическое решение с хаотичным заполнением, предполагающее свободное представление форм культуры, как показали во втором проекте, – этим уже перенасытилась вся Дерибасовская. Я видел одну из фотографий второго проекта, где сидят люди на скамейках, и перед ними пацан с гитарой. Из-за таких пацанов с гитарами я уже по центру пройти не могу. А если в Летний театр пригласить любимый нашими оппозиционерами «Хамерман Знищує Віруси», тот же Dakh Daughters, организовать фестиваль кино «Немые ночи», который зародился здесь и переехал в Киев, сделать Летний театр центром музыкальной и театральной альтернативы, я думаю, там можно проводить спектакли. По-моему, это лучше, чем просто такое свободно-анархическое и деолигархическое пространство, которое предлагает второй проект. По Закону Украины, у олигарха эту территорию нужно выкупить, а где мы возьмем такие деньги? Некоторые говорят, что собираются собрать миллион долларов, но это маловероятно. Так что, я за то, чтобы договариваться.