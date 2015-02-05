Взрыв у роддома в Ивано-Франковске произошел на почве ревности - МВД

Милиция расследует обстоятельства взрыва в Ивано-Франковске. По предварительной версии, погиб мужчина, который на почве ревности подорвал себя. Его жена - в реанимации, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, сегодня в 13.25 на улице Чорновола, 47, на входе в Ивано-Франковский областной перинатальный центр, произошел взрыв. В его результате мужчина погиб, женщина получила ранение.

На место происшествия немедленно выехали усиленная следственно-оперативная группа милиции и эксперты взрывотехнической службы.

По предварительной версии, погиб мужчина, который на почве ревности подорвал себя. Его жена в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию.

Правоохранители осуществляют мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва.

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Как сообщал УНИАН, ранее прокурор Ивано-Франковской области Игорь Настасяк сообщил журналистам на месте происшествия, что взорвалась ручная граната, и правоохранители не расценивают это как теракт.

"Есть версия, согласно которой мужчина пришел к роддому, чтобы выяснить отношения с работниками, к которым он ревновал свою жену, - заметил прокурор. - Взрыв произошел, когда мужчина подошел к входу, а женщина выходила оттуда".

Погиб мужчина, 1966 года рождения, который был волонтером и часто бывал в зоне АТО. Пострадала его жена, которая является работником роддома. Медики борются за ее жизнь.