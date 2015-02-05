В Ивано-Франковске взорвалась ручная граната: есть погибший (фото, видео)

В Ивано-Франковске возле перинатального центра взорвалась ручная граната: мужчина погиб, женщина получила ранения.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области по улице Черновола вблизи перинатального центра в результате взрыва один человек погиб, один травмирован. Взрывом выбило стекла на первом этаже перинатального центра. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.

Прокурор Ивано-Франковской области Игорь Настасяк сообщил журналистам на месте происшествия, что взорвалась ручная граната и правоохранители не расценивают это как теракт.

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По его словам, "версия о теракте не рассматривается пока". "Есть версия, согласно которой, мужчина пришел в роддом, чтобы выяснить отношения с работниками, к которым он ревновал свою жену, - сказал прокурор. - Взрыв произошел, когда мужчина подошел к входу, а женщина выходила оттуда"

Погиб мужчина, 1966 года рождения, который был волонтером и часто бывал в зоне АТО. Пострадавшая - его жена, которая является работником роддома. Медики борются за ее жизнь.