На Полтавщине спасатели за сутки вызволили из снежного плена 145 человек
11:33, 12 января 2019Общество
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Из снеговых заторов извлечены 59 грузовых, 2 легковых автомобиля, 4 автобуса и 2 автомобилям экстренной медицинской помощи.
За минувшие сутки спасатели вызволили из снежного плена 145 человек / фото ГСЧС
В Полтавской области за минувшие сутки спасатели оказали помощь 145 людям, которые оказались в снежном плену.
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Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской облгосадминистрации.
Отмечается, что вчера в области из снеговых заторов извлечены 59 грузовых, 2 легковых автомобиля, 4 автобуса и 2 автомобилям экстренной медицинской помощи, в которых находилось 145 человек.
Для расчистки дорог от снега было привлечено 244 единицы техники и 299 работников.
Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в Полтавской области сняты все ограничения на движение транспорта, введенные вчера из-за непогоды.
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