На Полтавщине спасатели за сутки вызволили из снежного плена 145 человек

Из снеговых заторов извлечены 59 грузовых, 2 легковых автомобиля, 4 автобуса и 2 автомобилям экстренной медицинской помощи.

В Полтавской области за минувшие сутки спасатели оказали помощь 145 людям, которые оказались в снежном плену.

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Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской облгосадминистрации.

Отмечается, что вчера в области из снеговых заторов извлечены 59 грузовых, 2 легковых автомобиля, 4 автобуса и 2 автомобилям экстренной медицинской помощи, в которых находилось 145 человек.

Для расчистки дорог от снега было привлечено 244 единицы техники и 299 работников.

Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в Полтавской области сняты все ограничения на движение транспорта, введенные вчера из-за непогоды.