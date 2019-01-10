KAZKA, TAYANNA и проект "ЦеШО": полный список участников нацотбора на Евровидение-2019 (видео)

В финальный список попали 16 артистов и коллективов.

Стали известны все участники национального отбора на Евровидение-2019 в Украине.

В финальный список попали 16 артистов и коллективов. К участию в Евровидении возвращается TAYANNA после участия в 2017 и 2018 годах. Певец LAUD также соревновался в прошлом году и закончил на четвертом месте в финале отбора. KAZKA тоже попробует удачу не впервые – группа пыталась попасть в финал прошлого года.

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Рок-группа LETAY тоже выступала на отборе Украины в 2017 году, и снова попробует свои силы. Также в национальном отборе выступит музыкальный проект "ЦеШо", дуэт ANNA MARIA, певица KiRA MAZUR, исполнитель Ivan NAVI, коллективы Freedom Jazz, Bahroma, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и другие.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля.