«А что если он станет лидером всего мира?»: соцсети высмеяли украинского танцора Полунина за бредовый пост о Путине
Одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин, получивший гражданство РФ, отличился очередным скандальным заявлением о президенте России Владимире Путине.
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В своей новой публикации в Instagram артист выразил надежду, что Путин станет лидером всего мира.
«Люблю Америку, одна из самих Магических стран. Появилось сильное ощущение, а что если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира. Я Буду Молиться за это потому что это будет полная победа над Злом. Он хороший человек, Сильный Харизматичный, полный света и любви, пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю что это и будет будущее. И моя энергия поможет ему в этом», - написал танцор.
Love America one of the most Magical Country. Got strong feeling What if Vladimir Putin would become leader of the world. I will pray for that because it would be ultimate win over evil. He is a good Person Strong Charismatic full of light and Love ❤️ May the Universe Help him to win over Evil. I believe this will be the future😊 and my energy will help him to do that. 📷 @kevinabosch Люблю Америку одна из самих Магических стран. Появилось сильное ощущение а што если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира❤️Я Буду Молится за ето потомушто ето будет полная победа над Злом. Он хороший человек Сильный Харизматичный полный света и любви пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю что это и будет будущее😊 И моя энергия поможет ему в этом. 📷 @kevinabosch
Пользователи Instagram начали массово сомневаться в адекватности артиста, а также указывали на грубейшие орфографические ошибки в публикации. Некоторые подписчики высказывают мнение, что подобные посты Полунина – это троллинг.
Ранее известный украинский танцор Сергей Полунин получил российское гражданство. Фото нового паспорта он опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи к фото Полунин также высказал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и выступил против "злых людей, которые создают революции и войны в Украине и Грузии".
Кроме того, ранее Полунин опубликовал фото с вытатуированным на его груди изображением Путина.