«А что если он станет лидером всего мира?»: соцсети высмеяли украинского танцора Полунина за бредовый пост о Путине

Пользователи Instagram начали массово сомневаться в адекватности артиста.

Одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин, получивший гражданство РФ, отличился очередным скандальным заявлением о президенте России Владимире Путине.

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В своей новой публикации в Instagram артист выразил надежду, что Путин станет лидером всего мира.

«Люблю Америку, одна из самих Магических стран. Появилось сильное ощущение, а что если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира. Я Буду Молиться за это потому что это будет полная победа над Злом. Он хороший человек, Сильный Харизматичный, полный света и любви, пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю что это и будет будущее. И моя энергия поможет ему в этом», - написал танцор.

Пользователи Instagram начали массово сомневаться в адекватности артиста, а также указывали на грубейшие орфографические ошибки в публикации. Некоторые подписчики высказывают мнение, что подобные посты Полунина – это троллинг.

Ранее известный украинский танцор Сергей Полунин получил российское гражданство. Фото нового паспорта он опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи к фото Полунин также высказал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и выступил против "злых людей, которые создают революции и войны в Украине и Грузии".

Кроме того, ранее Полунин опубликовал фото с вытатуированным на его груди изображением Путина.