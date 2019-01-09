Умер сын известного писателя-одессита Катаева

80-летний Катаев-младший умер в Тель-Авиве.

Сегодня умер сын известного писателя-одессита Валентина Катаева – писатель, мемуарист Павел Катаев.

Об этом сообщил директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, близко знавший его.

По его словам, 80-летний Катаев-младший умер в Тель-Авиве (Израиль). Ройтбурд также заявил, что познакомился с Катаевым во время его недавнего приезда в Одессу.

«Мне посчастливилось познакомиться и подружиться с ним в его последний приезд в Одессу. Русская пропаганда тогда вопила об фашизме украинской хунты и толпах страшных бандеровцев, убивающих русскоязычных младенцев. Павел и его супруга Марина были в восторге от радушия открытости и дружелюбия Одессы», - подчеркнул Ройтбурд.

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Он отмечает, что Катаев понимал, что происходит в Украине и не боялся об этом говорить. Его симпатии всегда были на стороне Украины и ее борьбы за независимость.

«Он трепетно относился к своим украинским корням. Он с горечью удивлялся, что некоторые его старые одесские знакомые оказались «ватой» и не понимал, как это могло случиться», - акцентировал директор музея.

Он также сообщил, что Катаев-младший до последнего дня сохранил «молодой ум», интерес к жизни, к политике, к литературе, искусству, много путешествовал.