Подписанный Томос уже в эти сутки вернут в Украину - СМИ

Свои подписи на пергаменте поставили все 12 членов Священного синода первой по значению православной церкви мира.

Томос об автокефалии Православной Церкви Украины подписан всеми членами синода Константинопольского патриархата.

Этого требовала процедура оформления такого документа, и теперь он получил свой окончательный вид, говорится в сюжете ТСН.

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Свои подписи на пергаменте поставили все 12 членов Священного синода первой по значению православной церкви мира. Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос для Украины еще 5 января, так что теперь документ окончательно оформлен.

По информации источников ТСН, уже сегодня свиток вернется в Украину. Впрочем, будет ли он выставлен для осмотра, или Томос сразу же спрячут в архивах – пока не известно.

Как сообщалось, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной Церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Вселенского патриарха Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".