Подписанный Томос уже в эти сутки вернут в Украину - СМИ
Томос об автокефалии Православной Церкви Украины подписан всеми членами синода Константинопольского патриархата.
Этого требовала процедура оформления такого документа, и теперь он получил свой окончательный вид, говорится в сюжете ТСН.
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Свои подписи на пергаменте поставили все 12 членов Священного синода первой по значению православной церкви мира. Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос для Украины еще 5 января, так что теперь документ окончательно оформлен.
По информации источников ТСН, уже сегодня свиток вернется в Украину. Впрочем, будет ли он выставлен для осмотра, или Томос сразу же спрячут в архивах – пока не известно.
Как сообщалось, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной Церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Вселенского патриарха Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".