СМИ нашли дворец скандального чиновника, которому Гройсман помог присвоить статус "участника АТО" (фото)

По данным журналистов дом с земельным участком более чем 1,5 га находится в селе Козин под Киевом. Они зарегистрованы на Наталию Дмитриевну Исаенко - очевидно, дочь бывшего чиновника.

По информации журналистов, такой дом у чиновника появился благодаря тому, что все военные застройки и распродажи военного имущества годами проходили через Дмитрия Исаенко, сообщает "Новое время".

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Более того, как пишет журналист, документы Дмитрию Исаенко подготовил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, который еще несколько месяцев назад был его начальником в министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. По данным журналистов, когда Владимир Гройсман был министром, именно Дмитрий Исаенко готовил для него Государственную стратегию развития Украины, на реализацию которой в этом году предусмотрено 3 млрд грн.