Старый Новый год-2019: история и традиции праздника

Праздник этот появился в Украине в 1918 году после перехода Царской России с юлианского календаря на григорианский.

Старый новый год – праздник, образовавшийся при переходе с юлианского календаря на григорианский. Отмечают его в ночь с 13 на 14 января, именно в этот день по юлианскому календарю праздновали Новый год.

Старый Новый год 2019: что это за праздник

Многие задаются вопросом, почему стали отмечать Старый новый год. Праздник этот появился в Украине в 1918 году после перехода Царской России с юлианского календаря на григорианский, по которому в то время вся Европа жила уже несколько столетий. Из-за этого все праздники были перенесены на 13 дней.

Так, по юлианскому календарю Новый год был 14 января, и, когда в 1918 году на территории современной Украины приняли григорианское летоисчисление, Новый год переместился на 1 января.

Также до перехода на григорианское летоисчисление в день Старого Нового года отмечали Васильев день или Щедрый вечер. Именно от сюда и пошли традиции празднования Старого Нового года.

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Традиции Старого Нового года

Испокон веков на Старый Новый год было принято накрывать пышный и щедрый стол, от сюда и пошло другое название праздника – Щедрый вечер. Считается, что чем богаче будет стол, тем больше благ получит хозяин в следующем году.

Вечером 13 января девушки ходили по домам и щедровали. Щедровальники поздравляют всех с наступающим праздником и желают богатства, здоровья и благополучия.

С утра 14 февраля начинают ходить мальчики-посевальники. Они ходили по домам родственников, соседей и знакомых, засыпая их зерном. Зерно посевальников нельзя было выметать до заката солнца. Посевальников благодарили фруктами и другими гостинцами, позже им начали давать деньги, часть которых считалось правильным пожертвовать церкви.

Также считалось, что первым 14 января в дом должен заходить мужчина - тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме лад.