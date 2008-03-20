Законопроект Симоненко о нейтральном статусе Украины отклонен

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отклонил законопроект о провозглашении Украиной постоянно нейтрального, внеблокового статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он заметил, что этот законопроект был внесен в парламент председателем фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО, и после рассмотрения было признано, что на данном этапе принятие такого законопроекта является нецелесообразным.

По словам А.ГРИЦЕНКО, также комитет отклонил законопроект о завершении перехода ВСУ на контрактный принцип комплектования в 2008 году.

«Все услышали обеспокоенность относительно темпов перехода ВСУ на контракт и все услышали желание вынудить политические силы, которые брали на себя такие обязательства, отвечать. Однако комитет отклонил этот законопроект, поскольку фактически это невозможно сделать в 2008 году», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что этот документ также внес П.СИМОНЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что комитет принял решение предложить ВР провести во второй половине апреля парламентские слушания по рассмотрению состояния и перспектив перехода ВСУ и других воинских формирований Украины на контрактный принцип комплектования.