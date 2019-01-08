Крушение судна под Турцией: украинских моряков выпишут из больницы 10 января

После выписки моряков доставят в Анкару с последующим принятием мер для возвращения в Украину.

Семь пострадавших украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна выпишут из больницы в Самсуне в четверг, 10 января.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

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"Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне - врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг. После этого они будут доставлены в Анкару, документированы и им будет оказано содействие в возвращении на родину", - сообщил Сибига.

Как сообщал УНИАН, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы. По данным МИД Украины, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли 4 украинца, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.

Ранее Сибига сообщил, что спасатели достали из воды тела трех из погибших украинцев.