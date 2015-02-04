Яценюк обещает, что инвалидам АТО будут давать 600 тыс. гривень на протезирование за рубежом

Об этом во время открытия заседания правительства заявил премьер Арсений Яценюк, передает Украинская правда.

"В случае потери одной конечности из государственного бюджета мы можем выделить до 609 тысяч гривень для сложного протезирования, которое не делается в Украине, за рубежом", - сказал он.

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Соответствующее постановление Кабмин планирует принять в среду. По словам Яценюка, это решение в целом упростит и ускорит процедуру протезирования за рубежом.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин выделил 7 млн гривень на протезы раненым бойцам АТО.