Яценюк обещает, что инвалидам АТО будут давать 600 тыс. гривень на протезирование за рубежом
13:44, 04 февраля 2015Общество
1010 0
Ветераны АТО, которые потеряли руку или ногу в результате боевых действий, будут получать государственную денежную поддержку для протезирования за рубежом.
Яценюк пообещал помощь инвалидам АТО с протезированием / Фото УНИАН
Об этом во время открытия заседания правительства заявил премьер Арсений Яценюк, передает Украинская правда.
"В случае потери одной конечности из государственного бюджета мы можем выделить до 609 тысяч гривень для сложного протезирования, которое не делается в Украине, за рубежом", - сказал он.
Читайте такжеЛатвийские офтальмологи обеспечат протезирование глаз 60 украинским раненным
Соответствующее постановление Кабмин планирует принять в среду. По словам Яценюка, это решение в целом упростит и ускорит процедуру протезирования за рубежом.
Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин выделил 7 млн гривень на протезы раненым бойцам АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter