Кабмин выделил 7 млн гривен на протезы раненым бойцам АТО
01:32, 21 октября 2014Политика
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Украинское правительство выделяет до конца года 7 миллионов гривен на протезирование раненых участников АТО.
Кабмин выделил 7 млн гривен на протезы раненым бойцам АТО / Сегодня
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Еще 2 миллиона гривен выделяется на Государственную службу по вопросам участников и ветеранов АТО, в частности, для проведения государственной регистрации участников боевых действий.
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"Верховная Рада, приняв сегодня правительственный проект изменений в Госбюджет, дала нам возможность обеспечить социальную защиту инвалидов, ветеранов и участников антитеррористической операции", - написал Яценюк.
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