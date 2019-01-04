С 2020 года заключенных украинских СИЗО и колоний начнут кормить по новым нормам

В частности, увеличено разнообразие ассортимента и нормы продуктов, используемых при организации питания осужденных.

Кабинет министров Украины утвердил новые нормы питания лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах с 1 января 2020 года.

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Соответствующее постановление от 27 декабря 2018 г. № 1150 опубликовано на Правительственном портале.

"Утвердить нормы питания лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, местах временного содержания Государственной пограничной службы, изоляторах временного содержания, приемниках-распределителях для детей и других местах содержания Национальной полиции и специально отведенных местах для временного содержания (изоляторах временного содержания) Службы безопасности", - говорится в документе.

Также решением утверждены нормы замены продуктов питания.

"В частности, повышено разнообразие ассортимента и увеличены нормы продуктов, используемых при организации питания осужденных лиц, взятых под стражу и задержанных. Таким образом будет улучшено питание и приведены указанные нормы в соответствие с современными стандартами", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.