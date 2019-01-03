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"Очень похожи!": Лобода умилила сеть семейным фото

18:29, 03 января 2019
Общество
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Лобода показала снимок с дочерью / фото instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором она позирует на пляже с дочерью. Лобода появилась в кадре без макияжа, прикрыв часть лица волосами.

"Очень похожи!", "Какой Ева красивой становится", "Мамины губки", "Красотки-подружки", "Маленькая копия мамы", "Ева очень похожа на маму", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом.

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Теги: #фото#Светлана Лобода