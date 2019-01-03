"Очень похожи!": Лобода умилила сеть семейным фото
18:29, 03 января 2019Общество
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Поклонники считают, что дочь очень похожа на Лободу.
Лобода показала снимок с дочерью / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода встретила Новый год в теплых краях со своей дочерью Евой.
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На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором она позирует на пляже с дочерью. Лобода появилась в кадре без макияжа, прикрыв часть лица волосами.
"Очень похожи!", "Какой Ева красивой становится", "Мамины губки", "Красотки-подружки", "Маленькая копия мамы", "Ева очень похожа на маму", - пишут в комментариях к снимку.
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