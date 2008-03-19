Луценко в Косово побывал у раненных

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в ходе рабочей поездки в Косово посетил два госпиталя в городе Приштина, где находятся на лечении семеро раненных во время обстрела украинцев из состава Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, министр общался с пострадавшими, интересовался условиями лечения, организации связи с родными и вручил миротворцам ведомственные награды и подарки. Также Ю.ЛУЦЕНКО посетил место постоянной дислокации СМП МВД Украины и Специального кинологического подразделения МВД Украины в Косово в г. Гниляны. В частности, он ознакомился с условиями проживания, материально-технического обеспечения подразделений.

Как также сообщили в ДСО и МД МВД Украины, на сегодняшний день один раненый в ходе инцидента 17 марта миротворец уже переправлен в Украину – после проведенной операции его доставили на родину спецсамолетом в сопровождении медицинского персонала. Вопрос репатриации других пострадавших сейчас решается.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица произошло столкновение противников провозглашения независимости Косово с полицейскими силами ООН. Сербы обстреляли здание полицейской станции и забросали территорию гранатами. В результате этих действий был ранен 21-й работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Раненый во время столкновений Игорь Киналь умер 17 марта в 22.00 от многочисленных осколочных ранений после проведенной операции.