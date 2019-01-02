В аэропорту «Одесса» задержан россиянин с поддельным паспортом

Пограничники аэропорта обнаружили поддельный паспорт у россиянина, прибывшего рейсом из Турции.

В международном аэропорту «Одесса» задержан гражданин России с поддельным паспортом этой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вечером 1 января в аэропорту «Одесса» пограничники отряда обнаружили у пассажира авиарейса, прибывшего из Турции, поддельный паспорт.

Читайте такжеРоссийского певца не пустили в Украину - он пригрозил судом и потребовал себе бизнес-класс до Минска

«Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин Российской Федерации, который прибыл из Стамбула. При тщательной проверке выявлена частичная подделка, а именно - информационной страницы», - сообщили в пресс-службе.

Также установлено, что указанный паспорт, с помощью которого нарушитель пытался попасть в Украину, он купил за 2 тыс. долл. на территории Турции.

Мужчине, 1987 года рождения, отказано в пересечении государственной границы Украины, принято решение о запрете въезда в нашу страну сроком на 3 года. Паспорт изъят.

Напомним, в аэропорту «Одесса» пограничники не пропустили в Украину известного российского актера и танцора Ильдара Тагирова, участие которого планировалось в премьерном представлении «Диалоги» (DIALOGY).