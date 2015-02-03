Завтра в Украине будет по-весеннему тепло и солнечно

Температура воздуха в Украине ночью 0-5 мороза, на западе до 8-10 градусов мороза, днем 0-6 тепла, в Крыму до 6-8 градусов тепла, в западных областях местами 0-2 мороза. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части небольшие осадки пройдут преимущественно в виде снега и мокрого снега только на Закарпатье. Температура воздуха ночью 2-7, местами до 10 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В центральной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-7 тепла.

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В восточных областях местами мокрый снег. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 2-7 тепла.

В южной части ночью пройдут небольшие дожди, днем ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-8 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-3 мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.