Первая неделя февраля принесет в Украину потепление до +12 градусов

В течение дня она составит 0-7 градусов тепла, в южной части местами до 10-12 тепла. Ночью ожидается от 4 мороза до 3 тепла, на западе возможно до 4-9 мороза. Об этом сообщает «Оpogode».

Небольшое похолодание вероятно во второй половине недели, днем до 3 мороза до 4 тепла, ночью на западе и севере температура воздуха снизится до 0-5 мороза, в западных областях до 7-10 мороза.

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2 февраля на востоке и в южной части ожидаются дожди, 3 февраля дожди удержатся на юге и выпадет мокрый снег на западе и крайнем севере. 4 февраля существенные осадки в Украине маловероятны. А в течение 5-8 февраля в Украине увеличится облачность, местами выпадет мокрый снег, на юге - преимущественно дожди.

В Киеве осадки в виде мокрого снега ожидаются местами 3 и в течение 5-8 февраля. 2 и 4 февраля будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в столице ночью будет колебаться в пределах ночью 0-4 мороза, днем 0-4 тепла, в конце недели температура снизится на 2-4 градуса.