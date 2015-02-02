Одесский пенсионер передал бойцам АТО около 2 тысяч противогазов из собственной коллекции

В Одессе пенсионер передал около 2 тыс. противогазов для украинских военных.

Как сообщила УНИАН волонтер Алина Подолянка, средства индивидуальной защиты передал 74-летний житель села Марьяновка Овидиопольского района Одесской области.

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«Василий Тимофеевич - бывший морской пехотинец. Начал собирать противогазы во времена СССР, на случай техногенной катастрофы. В частности, исходя из того, что в городе находится аммиачный завод», - сказала Подолянка.

В коллекции, переданной пенсионером, есть также детские противогазы. Их волонтеры, по просьбе мужчины, оставят на местном складе «на всякий случай».

Все противогазы пенсионер приобретал за собственные средства. Хранил данные средства защиты, упаковав в ящики, в подвале своего дома.