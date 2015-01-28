В Одессе задержаны трое жителей Приднестровья, подозреваемых в совершении тяжких преступлений

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. "Эта троица обоснованно подозревается в совершении ряда тяжких преступлений на территории Приднестровья и Молдовы, а именно - заказных убийств, рекете, похищении людей, организации взрывов", отметил Антон Геращенко.

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По его данным, в настоящий момент проверяется причастность этой группы к осуществлению терактов на территории Украины и в частности в Одессе по заказу российских спецслужб. "У задержанных в автомобиле и на съемной квартире было изъято 2 кг взрывчатки типа пластид, 2 гранаты РГД-5, одна - Ф-1, пистолеты ТТ и Макарова", - сообщил советник.

Он подчеркнул, что все трое задержаны и помещены в СИЗО. Следствие и прокуратура требует выбрать этой троице меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. "Следственные действия по выявлению всех связей, контактов и установлению всех обстоятельств неоднократного пребывания этой группы на территории Украины в 2014-2015 годах продолжаются", - говорится в сообщении Антона Геращенко.

"В настоящий момент следствие согласовывает с прокуратурой разрешение на публикацию фотографий задержанных для опознания гражданами на предмет совершения преступлений на территории Украины. Так как не исключается, что указанные лица бывали в Украине как легально, так и не легально для совершения террористических актов и других преступлений", - сообщил советник.