В Харькове суд отпустил сепаратистов, захвативших ОГА в 2014 году

Все четверо являются гражданами Украины: один из них безработный, двое - ранее судимые, четвертый - инженер-проектировщик ООО "Союзенергопроект".

В Харькове суд пожалел фанатов «русского мира», которые принимали участие в захвате и поджоге здания Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

По данным суда, обвиняемыми являются четверо граждан Украины, один из которых безработный, двое - ранее судимые, четвертый - инженер-проектировщик ООО "Союзенергопроект".

Суд установил, что мужчины 7 апреля 2014 года на площади Свободы в Харькове принимали участие в пророссийском митинге. Они наносили удары палками и бросали в двери и окна Дома Советов, по улице Сумской, 64, камни, доски, светошумовые гранаты, взрывпакеты и стреляли из неустановленного травматического оружия в сторону сотрудников правоохранительных органов.

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После этого участники массовых беспорядков подожгли перед входом в здание автомобильные покрышки и, бросив несколько бутылок с зажигательной смесью, подожгли четыре кабинета. В результате задымления пострадал сотрудник МВД. Позже нарушители ворвались в здание и захватили его, разместившись группами на всех этажах. Утром 8 апреля подсудимые были задержаны непосредственно на месте преступления. Также суд установил, что на счету одного из обвиняемых еще и четыре кражи.

Суд признал трех мужчин виновными в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 294 УК Украины и присудил каждому пять лет лишения свободы. При этом суд учел в срок отбытия наказания срок предварительного заключения и на основании ст.75 УК Украины освободил их с испытательным сроком в два и три года.

Четвертого преступника признали виновным по ч. 1 ст. 294, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 190 УК Украины. Учитывая неотбытую по предыдущему приговору часть наказания, ему назначили 6 лет, 11 месяцев и четыре дня лишения свободы. Однако суд зачел в срок наказания срок предварительного заключения из расчета один за два дня и освободил мужчину из-под стражи в зале суда.